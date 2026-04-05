Дніпро накриють хмари та похолодання: чи зачепить така погода Великдень

Парасольки дніпрянам на свято не знадобляться

У Дніпрі на початку квітня передбачається різка зміна погоди: після теплого старту тижня температура суттєво знизиться, місцями прогнозуються дощі. На Великдень значного тепла не варто очікувати.

Температура упродовж тижня, 6-12 квітня, впаде з 19 теплих градусів вдень до +6 градусів.Вночі іноді може бути 0. У неділю повітря не прогріється більше +9 градусів вдень, як прогнозують у "Погода.Мета".

У понеділок, 6 квітня, буде дуже тепло — до +19 °C вдень, без опадів. Уже з вівторка, 7 квітня, температура різко знизиться до +11 °C, а небо ще більше затягне хмарами.

Найбільш відчутне похолодання прогнозують у середу та четвер, 8-9 квітня: вдень лише +6…+7 °C, можливі опади. У п’ятницю, 10 квітня, хмарність збережеться, але прохолода не відступить — близько +7 °C вдень та 0 вночі.

На вихідних, 11-12 квітня, температура залишатиметься низькою — +8…+9 °C, місцями 0 вночі. Водночас прогнозується сильна хмарність, але без опадів.

Чи будуть дощі на Великдень у Дніпрі. Фото: "Погода.Мета"

Водночас, як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, після аномального тепла в Україну очікується арктичне вторгнення.

Вихідні 4-5 квітня принесуть приємну весняну погоду — завдяки впливу європейського антициклону очікується багато сонця та тепло. У нічні години температура триматиметься в межах +5…+10 С°, а вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 С°. Втім, уже з понеділка синоптична ситуація різко зміниться, і характер погоди стане зовсім іншим.

