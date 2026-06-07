Яичная скорлупа не попадет в миску: французский шеф-повар раскрыл простую хитрость

Узнайте, почему профессиональные повара никогда не бьют яйца о край посуды

Кажется, разбить яйцо – одно из самых простых кухонных действий. Но даже здесь многие люди годами допускают одну и ту же ошибку, из-за которой в тесто, омлет или фарш попадают кусочки скорлупы.

Известный французский шеф-повар Жак Пепен, называемый легендой мировой гастрономии, советует отказаться от популярной привычки бить яйца о край миски или сковородки. По его словам, гораздо лучший результат дает другой способ.

Секрет удивительно прост – яйцо нужно разбивать о плоскую поверхность – например, кухонную столешницу или доску. Именно так образуется аккуратная трещина без мелких обломков скорлупы.

Как правильно разбивать яйца. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Специалисты объясняют, что удар о край лоханки часто вдавливает кусочки скорлупы внутрь яйца. Поэтому они могут попасть в блюдо, а желток нередко повреждается еще до начала приготовления. Кроме того, такой метод считается менее гигиеническим, ведь внешняя часть скорлупы контактирует с содержанием яйца.

Эксперт из Американского совета по яйцам Нельсон Серрано-Баи подтвердил, что способ Пепена действительно работает. По его словам, удар о плоскую поверхность уменьшает риск попадания посторонних частиц в блюдо и помогает сохранить яйцо целиком.

На первый взгляд, такой лайфхак может показаться пустяком. Однако профессиональные повара отмечают, что именно из подобных деталей складывается качественное приготовление пищи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы листья салата хранились дольше. Благодаря этому методу оно не будет увядать неделями.