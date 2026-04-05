Львов накроют заморозки и зальет дождями: будет ли такая погода на Пасху

Уже с понедельника львовянам следует брать с собой зонтики

На этой неделе во Львове прогнозируется переменная погода: ожидаются дожди, понижение температуры и местами даже "минусовые" значения. Похолодание сохранится и в воскресенье, когда будут отмечать Пасху.

Холоднее всего как раз будет ближе к выходным. Тогда в городе ожидается -1 ночью, как спрогнозировали в "Sinoptik".

Начало недели будет прохладным и влажным: в понедельник, 6 апреля, температура воздуха прогреется от +6 до +12 С° в течение суток. Во вторник, 7 апреля, сохранится облачность, а столбики термометров покажут +3…+9 С°, то есть уже начнет холодать. В среду, 8 апреля, станет еще прохладнее — до +1 С° ночью и +6 С° днем.

В четверг, 9 апреля, осадки не завершатся, а температура останется в пределах +2…+6 С°. Уже в пятницу, 10 апреля, осадки прекратятся, но днем будет до +7 С°, а ночью — заморозки до -1 С°.

На выходных в городе будет ощущаться ранняя весна — в субботу, 11 апреля, ожидается до +7 С° с заморозками ночью, а в воскресенье, 12 апреля, температура поднимется до +1…9 С° в течение суток.

Фото: "Sinoptik"

