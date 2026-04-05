Львів накриють заморозки та заллє дощами: чи буде такою погода на Великдень

Вже з понеділка львів'янам варто брати з собою парасольки

Цього тижня у Львові прогнозується мінлива погода: очікуються дощі, зниження температури та місцями навіть "мінусові" значення. Похолодання збережеться і в неділю, коли відзначатимуть Великдень.

Найхолодніше якраз буде ближче до вихідних. Тоді у місті очікується до -1 вночі, як спрогнозували у "Sinoptik".

Початок тижня буде прохолодним і вологим: у понеділок, 6 квітня, температура повітря прогріється від +6 до +12 С° протягом доби. У вівторок, 7 квітня, збережеться хмарність, а стовпчики термометрів покажуть +3…+9 С°, тобто вже почне холоднішати. У середу, 8 квітня, стане ще прохолодніше — до +1 С° вночі та +6 С° вдень.

У четвер, 9 квітня, опади не завершаться, а температура залишиться в межах +2…+6 С°. Вже у п’ятницю, 10 квітня, опади припиняться, але вдень буде до +7 С°, а вночі — заморозки до -1 С°.

На вихідних у місті відчуватиметься рання весна — у суботу, 11 квітня, очікується до +7 С° зі заморозками вночі, а в неділю, 12 квітня, температура підніметься до +1…9 С° протягом доби.

Фото: "Sinoptik"

