Как раньше назывался популярный сырок "Марийка". Производитель менял не только дизайн (видео)

Сырок становился все более "патриотическим"

Сырковый десерт "Марийка" продается в украинских магазинах уже более 25 лет. Раньше он назывался на российский манер — "Машенька" и имел другую картинку на стаканчике.

Как менялась "Машенька"

Пользователь TikTok Максим Полянский показал, как выглядела "Машенька" с 2013 года. Интересно, что менялся не только дизайн упаковки, но объем продукта. Сначала вес стаканчика был 180 граммов, а в 2022 году его уменьшили.

Девочка на упаковке всегда была в шляпке. В 2013 году на картинке также была коровка, цвета были более бледные.

Сырок Машенька 2013 год

В 2020 году дизайн сменили, девочка стала более "патриотичной". Ей добавили синюю шляпку и желтое платье — в цветах украинского флага.

Сырок Машенька 2020 год

В 2022 году сырок все еще называется "Машенька", но картинку сменили. Также порция уменьшилась на 15 грамм, вес стаканчика стал 165 грамм. Вскоре название поменяли на украинское — "Марийка".

Сырок Машенька 2022 год

В 2026 году "Марийка" стала еще меньше — 150 граммов. У девочки появилась красная панамка и желто-синие бантики на косичках.

Сырок Марийка 2026 год

Молочные десерты "Марийка" — кто производитель

Молочные десерты "Марийка" производится компанией PepsiCo Ukraine (ранее — "Вимм-Билль-Данн"). Продукцию выпускает предприятие "Харьковский молочный комбинат".

Десерт производят из натуральных компонентов: кисломолочного сыра, сливок и ванилина. Производители добавляют в сливочный творожный крем "Марийка" различные добавки, которые любят дети — бывают варианты с какао, злаковыми шариками, печеньем, изюмом в глазури и т.д.

Сырок Марийка — ассортимент 2026 год

