Укр

Как раньше назывался популярный сырок "Марийка". Производитель менял не только дизайн (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот десерт популярен среди детей Новость обновлена 06 апреля 2026, 08:42
Этот десерт популярен среди детей. Фото Коллаж "Телеграф"

Сырок становился все более "патриотическим"

Сырковый десерт "Марийка" продается в украинских магазинах уже более 25 лет. Раньше он назывался на российский манер — "Машенька" и имел другую картинку на стаканчике.

Как менялась "Машенька"

Пользователь TikTok Максим Полянский показал, как выглядела "Машенька" с 2013 года. Интересно, что менялся не только дизайн упаковки, но объем продукта. Сначала вес стаканчика был 180 граммов, а в 2022 году его уменьшили.

Девочка на упаковке всегда была в шляпке. В 2013 году на картинке также была коровка, цвета были более бледные.

Сырок Машенька 2013 год
Сырок Машенька 2013 год

В 2020 году дизайн сменили, девочка стала более "патриотичной". Ей добавили синюю шляпку и желтое платье — в цветах украинского флага.

Сырок Машенька 2020 год
Сырок Машенька 2020 год

В 2022 году сырок все еще называется "Машенька", но картинку сменили. Также порция уменьшилась на 15 грамм, вес стаканчика стал 165 грамм. Вскоре название поменяли на украинское — "Марийка".

Сырок Машенька 2022 год
Сырок Машенька 2022 год

В 2026 году "Марийка" стала еще меньше — 150 граммов. У девочки появилась красная панамка и желто-синие бантики на косичках.

Сырок Марийка 2026 год
Сырок Марийка 2026 год

Молочные десерты "Марийка" — кто производитель

Молочные десерты "Марийка" производится компанией PepsiCo Ukraine (ранее — "Вимм-Билль-Данн"). Продукцию выпускает предприятие "Харьковский молочный комбинат".

Десерт производят из натуральных компонентов: кисломолочного сыра, сливок и ванилина. Производители добавляют в сливочный творожный крем "Марийка" различные добавки, которые любят дети — бывают варианты с какао, злаковыми шариками, печеньем, изюмом в глазури и т.д.

Сырок Марийка — ассортимент 2026 год
Сырок Марийка — ассортимент 2026 год

Ранее "Телеграф" рассказывал о легендарных йогуртах нашего детства, которые обожали дети и боялись родители. Почему исчезли "Скелетоны".

Теги:
#Название #Йогурт #Маша #Сырок