В спальнях больше не ставят огромные шкафы: новый тренд сделает комнату светлой и "воздушной"

Хотя и у такой альтернативы есть свои "минусы"

Массивные шкафы, занимающие полкомнаты, постепенно теряют популярность. Дизайнеры все чаще рекомендуют заменять их открытыми системами с полками и штангами для одежды.

Такой вариант не только дешевле, но и делает спальню визуально более просторной и светлой. Об этом написали в "dumazahrada".

Вот что выбирают в 2026 году

Большой шкаф часто "съедает" пространство: перекрывает свет, утяжеляет интерьер и создает ощущение тесноты. Особенно это заметно в небольших квартирах. Открытые полки и легкие конструкции без дверей выглядят значительно проще и современнее.

Шкаф с открытыми полками

По словам дизайнеров, открытые гардеробные системы сейчас выбирают все чаще. Их можно собрать под собственные нужды: добавить полки, ящики или секции для вешалок. К тому же модульные конструкции стоят дешевле классических больших шкафов.

Еще один плюс – комната кажется более "воздушной". Отсутствие массивных фасадов зрительно расширяет пространство и делает спальню более уютной.

У такого решения есть и свои минусы

На открытых полках быстрее скапливается пыль, а вещи должны быть аккуратно сложены, иначе комната будет смотреться неряшливо. Также эксперты советуют не ставить открытый гардероб напротив окна – солнце может испортить цвет тканей.

Перед установкой следует хорошо продумать систему хранения. Оптимальный вариант – сочетание полок, штанг и ящиков в примерно равных пропорциях. А одинаковые вешалки помогут сделать интерьер более стильным и аккуратным.

