В спальнях больше не ставят огромные шкафы: новый тренд сделает комнату светлой и "воздушной"
Хотя и у такой альтернативы есть свои "минусы"
Массивные шкафы, занимающие полкомнаты, постепенно теряют популярность. Дизайнеры все чаще рекомендуют заменять их открытыми системами с полками и штангами для одежды.
Такой вариант не только дешевле, но и делает спальню визуально более просторной и светлой.
Вот что выбирают в 2026 году
Большой шкаф часто "съедает" пространство: перекрывает свет, утяжеляет интерьер и создает ощущение тесноты. Особенно это заметно в небольших квартирах. Открытые полки и легкие конструкции без дверей выглядят значительно проще и современнее.
По словам дизайнеров, открытые гардеробные системы сейчас выбирают все чаще. Их можно собрать под собственные нужды: добавить полки, ящики или секции для вешалок. К тому же модульные конструкции стоят дешевле классических больших шкафов.
Еще один плюс – комната кажется более "воздушной". Отсутствие массивных фасадов зрительно расширяет пространство и делает спальню более уютной.
У такого решения есть и свои минусы
На открытых полках быстрее скапливается пыль, а вещи должны быть аккуратно сложены, иначе комната будет смотреться неряшливо. Также эксперты советуют не ставить открытый гардероб напротив окна – солнце может испортить цвет тканей.
Перед установкой следует хорошо продумать систему хранения. Оптимальный вариант – сочетание полок, штанг и ящиков в примерно равных пропорциях. А одинаковые вешалки помогут сделать интерьер более стильным и аккуратным.
