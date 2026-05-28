Зеленые праздники превратили в "поминальные": священник объяснил, что не так

Посещать кладбища на Троицу можно, но есть нюанс

Довольно часто на Троицу христиане едут на кладбище и везут туда зелень. Однако не все знают, что главное место православных в этот день — это храм.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о.Тарас Видюк. По его словам, Троица один из самых больших христианских праздников, который является символом жизни.

"Церковь не запрещает посещать кладбище в эти дни, молиться за усопших или благоустраивать могилы. Но при этом отмечает: главное место христианина на Троице — это храм. Ведь Зеленые праздники — это прежде всего праздник Святого Духа, день рождения Церкви, а не "поминальные дни", — говорит священник.

Он отмечает, что неправильно, когда человек на Троицу едут только на кладбище, но совсем забывает о богослужении и молитве в храме. Кроме того, Церковь предостерегает от предрассудков, когда зелень на могилах начинают воспринимать как особый "оберег" или магическую защиту.

"Освященные ветви и травы — это символ жизни, Божьего благословения и обновления, а не мистический предмет. Лучшее, что человек может сделать для умерших, — это искренняя молитва, участие в богослужении и память, которая живет не только несколько раз в год, а постоянно в сердце", — говорит Видюк.

Почему Троицу иногда считают поминальным днем?

По церковным традициям перед Троицей – поминальный день – Троицкая поминальная суббота. В этот день принято вспоминать всех, кто умер от старости или внезапно погиб.

