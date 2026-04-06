Як раніше називався популярний сирок "Марійка". Виробник змінював не лише дизайн (відео)

Олена Руденко
Цей десерт популярний серед дітей Новина оновлена 06 квітня 2026, 08:42
Цей десерт популярний серед дітей. Фото Колаж "Телеграф"

Сирок ставав все більш "патріотичним"

Сирковий десерт "Марійка" продається в українських магазинах вже понад 25 років. Раніше він називався на російський манер — "Машенька" та мав іншу картинку на стаканчику.

Як змінювалася "Машенька"

Користувач TikTok Максим Полянський показав, як виглядала "Машенька" з 2013 року. Цікаво, що змінювався не лише дизайн упаковки, але й об'єм продукту. Спочатку вага стаканчика була 180 грамів, а у 2022 році її зменшили.

Дівчинка на упакуванню завжди була у капелюшку. У 2013 на картинці також була корівка, кольори були більш бліді.

Сирок Машенька 2013 рік

У 2020 дизайн змінили, дівчинка стала більш "патріотичною". Їй додали синій капелюшок та жовту сукню — у кольорах українського прапора.

Сирок Машенька 2020 рік

У 2022 році сирок все ще називається "Машенька", але картинку змінили. Також порція зменшилася на 15 грамів, вага стаканчика стала 165 грамів. Невдовзі назву змінили на українську — "Марійка".

Сирок Машенька 2022 рік

У 2026 році "Марійка" стала ще меншою — 150 грамів. Дівчинка має червону панамку та жовто-сині бантики на кісках.

Сирок Марійка 2026 рік

Молочні десерти "Марійка" — хто виробник

Молочні десерти "Марійка" виробляється компанією PepsiCo Ukraine (раніше — "Вімм-Білль-Данн"). Продукцію випускає підприємство "Харківський молочний комбінат".

Десерт виготовляють з натуральних компонентів: кисломолочного сиру, вершків і ваніліну. Виробники додають у вершковий сирний крем "Марійка" різні додатки, які люблять діти — бувають варіанти з какао, злаковими кульками, печивом, родзинками в глазурі тощо.

Сирок Марійка - асортимент 2026 рік

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарні йогурти нашого дитинства, які обожнювали діти та боялися батьки. Чому зникли "Скелетони".

