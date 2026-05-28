Оплата в "АТБ" не прошла, а вы не заметили. Воровство ли это

Сумма чека не влияет на ответственность

При расчете на кассе в супермаркете "АТБ" у мужчины не прошла оплата, однако заметил он это только дома. Сумма чека превышала 1400 грн, но кассир почему-то не обратила на это внимание. Именно поэтому у покупателя возник вопрос: технически он совершил кражу или нет.

Соответствующий вопрос мужчина опубликовал на правовом портале. По его словам, только дома он заметил, что чек имел примечание "Недостаточно средств".

"В чеке соответственно было написано (ошибка транзакции). Вопрос такой. Что это на уровне законов, это преступление или все-таки не досмотр кассира? Может ли это дойти до полиции и что-то мне грозит?" – пишет авто.

Вопрос об оплате, не прошедшей в АТБ

Он добавил, что не хватило всего 20 грн для списания, но кассир почему-то не обратила на это внимание. Юристы в комментариях подчеркнули, что лучше сразу идти в магазин и не затягивать, ведь действительно может угрожать уголовное или административное производство.

Ответы юристов

Заметим, что когда оплата по кассе не проходит, обычно чек с покупками аппарат не выдает. Появляется чек из терминала. Однако если у покупателя стоит электронный чек, кассир действительно может этого не заметить.

Кроме того, "Телеграфу" из данных источников известно, что в конце смены все недостачи по кассе в сети "АТБ" перекрывает кассир из своего кармана будь это 20 грн или даже 600 грн. То есть в этом случае, вероятнее "минус" перекрыла кассир. Если мужчина вернется и оплатит чек, компания вернет работнице деньги, если нет, то за свою невнимательность она заплатит сама. Интересно, что если в конце смены в кассе излишек наличных денег, его забирает администрация в фонд магазина, а не кассир.

Поэтому опытные кассиры не отпускают покупателей пока не убедятся, что оплата действительно прошла. Ведь за невнимательность можно заплатить из собственного кармана.

