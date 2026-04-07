Эти вещи в гардеробе незаметно добавят вам лет: от чего лучше избавиться

По крайней мере одна из этих вещей, вероятно, есть в вашем шкафу

Некоторые вещи в гардеробе могут незаметно добавить несколько лет к вашему внешнему виду — и большинство людей даже не догадываются об этом. Есть типичные ошибки, которые портят образ и делают его устаревшим, хотя, на первый взгляд, все кажется вполне привычным.

По словам французского стилиста, речь идет сразу о 5 видах одежды. Подробнее о них она рассказала в видео, передает "Femina".

Речь идет о слишком мешковатой одежде, которая не подчеркивает фигуру и создает небрежный силуэт. Также следует осторожно относиться к закрытым вырезам и топам на пуговицах – они могут "обременять" образ. Не менее важную роль играет обувь: слишком простые или изношенные модели без формы часто делают вид менее чистоплотным.

Она также советует избегать одежды со странными или хаотическими принтами, ведь они удешевляют образ и отвлекают внимание. Длинные бесформенные топы также не придают элегантности, особенно если их сложно соединить с другими вещами.

