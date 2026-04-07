Ці речі у гардеробі непомітно додадуть вам віку: чого краще позбутись

Принаймні одна з цих речей, ймовірно, є у вашій шафі

Деякі речі в гардеробі можуть непомітно додавати кілька років до вашого вигляду — і більшість людей навіть не здогадуються про це. Є типові помилки, які псують образ і роблять його застарілим, хоча, на перший погляд, усе здається цілком звичним.

За словами французького стиліста, мова йде одразу про 5 видів одягу. Детальніше про них вона розповіла у відео, передає "Femina".

Мова йде про занадто мішкуватий одяг, який не підкреслює фігуру та створює недбалий силует. Також варто обережно ставитися до закритих вирізів і топів на ґудзиках — вони можуть "обтяжувати" образ. Не менш важливу роль відіграє взуття: надто прості або зношені моделі без форми часто роблять вигляд менш охайним.

Вона також радить уникати одягу з дивними чи хаотичними принтами, адже вони здешевлюють образ і відвертають увагу. Довгі безформні топи також не додають елегантності, особливо якщо їх складно поєднати з іншими речами.

