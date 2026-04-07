Готовьтесь к лавине комплиментов: какие куртки будут модными весной 2026

Шесть главных камбеков сезона, которые точно заслуживают места в вашем гардеробе

Мода цикличная, но сезон весна-2026 доказывает это с особым азартом. Вместо того чтобы "придумывать велосипед", мировые дизайнеры снова обратились в архивы, переосмыслив иконы прошлых десятилетий.

"Телеграф", ссылаясь на femcafe.hu, расскажет, что будет модным этой весной. Речь пойдет за 6 стильных вещей.

Заметим, что винтаж – это не просто "старая одежда", а способ придать образу характера и индивидуальности. Современные интерпретации классических фасонов получили новые пропорции, технологические ткани и свежую цветовую палитру.

Куртки Тан — отзвук Востока

Куртка "Тан" имеет корни, уходящие в Китай XVII века, где она служила практичной одеждой для верховой езды. Ее узнаваемые черты – воротник-стойка (мандарин) и характерные застежки-узелки. В 2026 году она превратилась в воплощение минимализма. Это идеальный выбор для тех, кто устал от классических блейзеров и ищет что-нибудь лаконичное, но с глубоким культурным контекстом.

Новая милитари-эстетика

Военный стиль возвращается в каждом десятилетии, но в этот раз он стал более утонченным. Жесткая линия плеч и акцентные пуговицы теперь соседствуют с женственными силуэтами. Следует миксовать такие жакеты с легкими платьями или шелковыми юбками – игра на контрасте силы и нежности сейчас на пике популярности.

Бомберы в стиле 80-х

Когда-то созданный для пилотов Первой мировой, а впоследствии популяризированный рок-культурой 80-х, бомбер снова с нами. Актуальные модели сезона стали гипертрофированно объемными (oversize) и мягкими. Дизайнеры добавили нетипичные для этого фасона цвета и текстуры, делая его незаменимым элементом городского street-style.

Кожаные пальто из "девяностых"

Минимализм 90-х невозможно представить без длинного кожаного пальто. Это не теряющая актуальности инвестиция: прямой крой и удлиненная линия силуэта мгновенно придают образу "дорогого" вида. Такое пальто – идеальный компаньон для весенней переходной погоды, одинаково стильно выглядящий как с джинсами, так и с вечерним платьем.

Куртки с высоким горлом в духе 50-х

Элегантность 1950-х вернулась в виде сужающихся кверху курток с высоким воротником. Кроме визуальной эстетики, это невероятно практично: такой крой надежно защищает от весеннего ветра. В 2026 году мы видим как укороченные варианты до талии, так и удлиненные модели, подчеркивающие изящество шеи и осанки.

Фактурная "пушистость" и анимализм

Материалы, имитирующие короткий мех или ворс, были хитом девяностых, и сегодня они снова завоевывают подиумы. В этом сезоне такие куртки часто украшены смелыми анималистическими принтами. Новые технологии позволили сделать эти вещи легкими и дышащими, что делает их идеальными для весны. Это выбор для тех, кто не опасается быть в центре внимания.

