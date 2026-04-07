На яйцах ставят буквы и цифры не так: что они означают

Вы будете удивлены

Покупая яйца в супермаркете, мы каждый день видим на скорлупе загадочные коды: "С0", "С1" или реже — букву "Д". В Украине эти отметки регулируются государственными стандартами (ДСТУ), и они могут многое рассказать о свежести и размере продукта.

Об этом сообщила в сети Тредс Ирина Колесник. "Телеграф" расскажет подробнее, что означают эти цифры.

Значение первых букв

Первая буква в маркировке указывает на группу яиц по сроку хранения:

"Д" (Диетические) – это ультрасвежий продукт. Такие яйца должны быть реализованы в течение 7 дней после сноса.

— обычные яйца, которые мы чаще всего видим на полках магазинов. Их рекомендуется употреблять в течение 25 дней.

На что влияет цифра

Цифра, стоящая после буквы, указывает категорию яйца в зависимости от его массы. Чем меньше цифра, тем больше яйцо:

"0" (отборные) — самые большие по размеру.

— средний вес. Например, маркировка С1 означает, что это столовое яйцо первой категории, вес которого составляет от 55 до 64,9 г .

"2" (Вторая категория) — более мелкие яйца.

Понимание этих простых символов поможет вам лучше ориентироваться в ассортименте и выбирать именно этот продукт.

