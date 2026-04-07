На яйцах ставят буквы и цифры не так: что они означают
Покупая яйца в супермаркете, мы каждый день видим на скорлупе загадочные коды: "С0", "С1" или реже — букву "Д". В Украине эти отметки регулируются государственными стандартами (ДСТУ), и они могут многое рассказать о свежести и размере продукта.
Что означают эти цифры.
Значение первых букв
Первая буква в маркировке указывает на группу яиц по сроку хранения:
- "Д" (Диетические) – это ультрасвежий продукт. Такие яйца должны быть реализованы в течение 7 дней после сноса.
- "С" (Столовые) — обычные яйца, которые мы чаще всего видим на полках магазинов. Их рекомендуется употреблять в течение 25 дней.
На что влияет цифра
Цифра, стоящая после буквы, указывает категорию яйца в зависимости от его массы. Чем меньше цифра, тем больше яйцо:
- "0" (отборные) — самые большие по размеру.
- "1" (Первая категория) — средний вес. Например, маркировка С1 означает, что это столовое яйцо первой категории, вес которого составляет от 55 до 64,9 г.
- "2" (Вторая категория) — более мелкие яйца.
Понимание этих простых символов поможет вам лучше ориентироваться в ассортименте и выбирать именно этот продукт.
