На яйцях ставлять літери та цифри не просто так: що вони означають

Ви будете здивовоні

Купуючи яйця у супермаркеті, ми щодня бачимо на шкаралупі загадкові коди: "С0", "С1" або рідше — літеру "Д". В Україні ці позначки регулюються державними стандартами (ДСТУ), і вони можуть багато розповісти про свіжість та розмір продукту.

Про це повідомила у мережі Тредс Ірина Колісник. "Телеграф" розповість детальніше, що означають ці цифри.

Значення перших літер

Перша літера у маркуванні вказує на групу яєць за терміном зберігання:

"Д" (Дієтичні) — це ультрасвіжий продукт. Такі яйця мають бути реалізовані протягом 7 днів після знесення.

"С" (Столові) — звичайні яйця, які ми найчастіше бачимо на полицях магазинів. Їх рекомендується вживати протягом 25 днів.

На що впливає цифра

Цифра, що стоїть після літери, вказує на категорію яйця залежно від його маси. Чим менша цифра, тим більшим є яйце:

"0" (Відбірні) — найбільші за розміром.

"1" (Перша категорія) — середня вага. Наприклад, маркування С1 означає, що це столове яйце першої категорії, вага якого становить від 55 до 64,9 грама.

"2" (Друга категорія) — дрібніші яйця.

Розуміння цих простих символів допоможе вам краще орієнтуватися в асортименті та обирати саме той продукт.

