Красим яйца на Пасху по-гречески: как сделать красные крашенки с необычными узорами

В Греции яйца на Пасху красят только в красный цвет

Пасха — большой религиозный праздник, который отмечают во многих странах мира. В 2026 году православные и греко-католики отмечают его 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. Традиционно на Пасху пекут паски и красят яйца.

"Телеграф" рассказывает, как красят яйца на Пасху в Греции и почему там традиционно только красные крашенки.

Пасха в Греции. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Почему крашенки в Греции красные?

В Греции на Пасху яйца красят именно в красный цвет. Это один из самых ярких и устойчивых символов греческой православной традиции. В культуре этой страны красный цвет символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте во время Распятия.

Яйцо в Греции само по себе олицетворяет Гроб Господень (закрытый камнем) и воскресение — новую жизнь, которая "рождается", когда скорлупа разбивается. Таким образом, красное яйцо одновременно напоминает о жертве Христа и о победе жизни над смертью.

Крашенки на Пасху в Греции. Фото: https://www.instagram.com/p/DIlqPKusEz7/

Как красят яйца в Греции?

Помимо покупных красителей, для создания крашенок в Греции используют и народные методы. Так, например, яркий красный или бордовый оттенок получают из отвара луковой шелухи. Яйца отваривают с шелухой с добавлением уксуса для стойкости, а по готовности смазывают растительным маслом для блеска.

Еще один народный способ — отвар марены красильной. К слову, так делают и в Грузии. Нужно просто сварить яйца в отваре марены красильной, тогда они выходят красивого насыщенного оттенка сочной вишни.

Крашенки с узорами на Пасху. Фото: https://www.instagram.com/p/DIlqPKusEz7/

Как сделать узоры на красных яйцах?

Чтобы получить интересные узоры на крашенках, к каждому яйцу прикладывают мелкие листики петрушки, укропа или маленькие цветки, обматывают капроновым чулком и варят в красителе (луковой шелухе или марене). После снятия капрона на красном фоне остается светлый узор от растения.

