Как выгоднее покупать яйца к Пасхе: в паке или поштучно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подходить к покупке яиц перед праздником нужно рационально
В преддверии Пасхи украинцы закупают продукты питания, в первую очередь это яйца. В каждом доме их традиционно красят, также они потребуются для выпекания пасок и приготовления салатов для праздничного стола.
"Телеграф" разбирался как выгоднее купить этот товар, поштучно или в паках, а также в каком количестве.
Пак выгоднее по цене, но не всегда удобен. Сравним: десяток "Ясенсвит" С1 в среднем стоит 87,23 гривны, то есть одно яйцо — около 8,72 гривны. Пак на 18 штук обходится в 151,50 гривны – получается 8,42 гривны за штуку. Пак на 30 штук в Metro – 255 гривен, то есть 8,50 гривны за яйцо. Экономия есть, но небольшая.
Для выпекания пасок и окрашивания вполне подходят яйца категории С1 или даже С2 – вкус от размера не зависит, зато кошелек скажет спасибо.
Если планируете большой стол и точно потратите все яйца – берите пакет на 18 или 30 штук. Если же семья небольшая и много гостей не планируется – лучше десяток, чтобы ничего не пропало.
Покупать заранее в большом количестве – не самая лучшая идея. Во-первых, яйца продукт со сроком годности, и хранить их неделями без холодильника или при нестабильном свете рискованно.
Во-вторых, после Пасхи цена традиционно снижается. Поэтому купить лоток-другой за неделю до праздника — разумно, но запасаться на месяц заранее нет смысла.
Фабричные яйца можно приобрести примерно за неделю до Пасхи без потери качества, а вот домашние следует покупать не раньше, чем за три дня до приготовления.
