Так Ирину вы еще никогда не называли? Как красиво обратиться к ней на украинском

Такие девушки часто обладают аналитическим складом ума и отличной памятью

Женское имя Ирина — одно из популярных среди украинок. Но многие наши соотечественники даже не догадываются, насколько много удивительных уменьшительно-ласкательных форм этого имени существует в украинском языке.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Ирине на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Иринка;

Иришка;

Ируся;

Ируша;

Иренка;

Аринка;

Арышка;

Арюша;

Рина.

Что означает имя Ирина

Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло напрямую от имени богини мирной жизни Эйрены. В переводе с древнегреческого имя Ирина означает "мир", "покой" или "спокойствие".

Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу самостоятельностью, решительностью и удивительной внутренней силой, которая часто контрастирует с ее внешним изяществом. Ирина обладает аналитическим складом ума, отличной памятью и тонким чувством юмора, что помогает ей трезво оценивать любую ситуацию и не поддаваться эмоциям в критические моменты.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.