Так Ирину вы еще никогда не называли? Как красиво обратиться к ней на украинском
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Такие девушки часто обладают аналитическим складом ума и отличной памятью
Женское имя Ирина — одно из популярных среди украинок. Но многие наши соотечественники даже не догадываются, насколько много удивительных уменьшительно-ласкательных форм этого имени существует в украинском языке.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Ирине на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Иринка;
- Иришка;
- Ируся;
- Ируша;
- Иренка;
- Аринка;
- Арышка;
- Арюша;
- Рина.
Что означает имя Ирина
Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло напрямую от имени богини мирной жизни Эйрены. В переводе с древнегреческого имя Ирина означает "мир", "покой" или "спокойствие".
Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу самостоятельностью, решительностью и удивительной внутренней силой, которая часто контрастирует с ее внешним изяществом. Ирина обладает аналитическим складом ума, отличной памятью и тонким чувством юмора, что помогает ей трезво оценивать любую ситуацию и не поддаваться эмоциям в критические моменты.
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.