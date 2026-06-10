Почему китайцы срезают "попку" у недозрелых груш — удивительный лайфхак

С помощью специальных ножниц у зеленых плодов срезается "попка", после чего остается открытая рана. Есть сразу две причины, зачем это нужно

Многие наверняка удивятся, увидев, как китайские фермеры аккуратно срезают донышко у недозрелых груш, но оказывается, что в результате этой операции решается сразу несколько задач. Век живи — век учись, как говорят в народе.

В момент, когда груша только начинает формировать свои плоды, китайцы срезают "чашечку", то есть самую нижнюю часть еще зеленого плода. Остается ровный круглый срез, который потом затягивается.

В сравнении с целыми нетронутыми грушами плоды с обрезанной "попкой" вырастают более крупными и круглыми по форме. И конечно, более крупные плоды всегда имеют более высокую цену.

Но не только из-за прибыли предприимчивые китайцы делают эти манипуляции с зелеными грушами. Дело в том, что после удаления "чашечки" насекомым крайне трудно проникнуть внутрь груши, поэтому плоды растут неповрежденными, лучше развиваются и больше набирают сахаров.

Как выглядит груша с обрезанной "попкой"

Плоды более крупные, более вкусные, без червяков — что еще нужно для счастья садовода?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи и цветы еще не поздно сажать в июне.