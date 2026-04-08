Найдорожчий мобільний номер "Київстару" коштує мільйон гривень: як він виглядає і де купити
Список з лотами постійно оновлюється
Один із популярних мобільних операторів України "Київстар" проводить регулярні аукціони. На них продають красиві номери телефонів, а частина виручених грошей йде на допомогу ЗСУ.
На один із аукціонів звернула увагу користувачКА Threads. Вона зазначила, що вартість одного із найдорожчих номерів може сягати мільйона гривень.
"Тепер я бачила все. Аукціон красивих номерів від Київстар. Хто хоче за лям?", — пише користувач.
Скільки коштують номери та умови аукціону?
Аукціон "Київстар" під назвою "Красивий номер" проводить продаж мобільного номера, що містить комбінації цифр, що повторюються, легко сприймається і запам’ятовується. Список номерів регулярно оновлюється. Коли аукціон активний, людина може робити ставки та змагатися з іншими учасниками.
Правила:
- Вибираєте номер, який хочеться
Скористайтеся пошуком або просто перегляньте список номерів
- Робіть ставки
Перед цим нагадайте поточний номер. Це потрібно для зв’язку з вами.
- Змагаєтесь з іншими
Слідкувати за перебігом аукціону можна на сайті. Також учаснику надішлють SMS, якщо його ставку переб’ють
- Можете підключити номер
Вартість:
На цей момент (8 квітня 2026 року) найдорожчий номер аукціону коштує 1 мільйон гривень і виглядає таким чином — +380 77 333 33 33 (старт аукціону по ньому — 15 квітня). На другому місці номер +380 777777707 за 500 тисяч гривень (аукціон проводиться до 15 квітня).
