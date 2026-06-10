Путин скоро помрет? Украинцы вспомнили интересную примету

В сети указали на обнадеживающую аналогию

Весна и начало лета в Украине в 2026 году оказались достаточно холодными. В сети напомнили, что в 1953 году, когда умер диктатор Иосиф Сталин (бывший глава СССР) была подобная погода, и выразили надежду, что по аналогии умрет и современный диктатор — глава России Владимир Путин.

"Когда умер Сталин, весна и лето были очень холодными. В этом году тоже холодно, по всем приметам должно сдохнуть…", — написал пользователь с ником Bandera в соцсети Threads.

Его горячо поддержали в комментариях. Пишут, что готовы даже на снег в июле ради того, чтобы Путин умер. Вот некоторые из комментариев:

Да хоть снег в июле, лишь бы сдохло

Аминь. Ради этого я потерплю холод

Я готова снова достать пуховик и угги, чтобы дед уже репнулся скорее

Я не против, чтобы было -10 этим летом, так чтобы наверняка

Кто такой Иосиф Сталин

Это советский диктатор и генеральный секретарь ЦК Компартии, установивший в СССР жестокий тоталитарный режим. За время его правления были массовые репрессии, от которых погибли миллионы людей, в том числе во время Голодомора в Украине.

Иосиф Сталин

Сталин умер 5 марта 1953 года. В том году весна была затяжной и холодной. Из воспоминаний очевидцев известно, что было морозно и сыро, а люди часами, а некоторые и всю ночь, стояли на улицах в давке, чтобы попасть в Дом союзов и попрощаться с "вождем". Смерть диктатора в народной памяти ассоциируется с пронзительным холодом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин боится умереть. Вблизи его резиденции натянули антидроновые сетки.