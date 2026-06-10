Откажитесь от своих растений: один идеальный вариант, который выдерживает жару и очищает воздух

Это растение почти невозможно испортить

Летом многие балконные растения страдают от жары — почва быстро высыхает, листья вянут, а часть цветов может погибнуть ещё до конца сезона. Некоторые популярные виды, хотя и считаются достаточно выносливыми, но требуют регулярного ухода и частого полива.

Вместо этого существует растение, которое лучше переносит летние условия и даже помогает улучшить микроклимат на балконе. О ней написали в "okdiario".

Речь идет о хлорофитуме (Chlorophytum comosum), который также называют "растением-пауком" или "ленточным растением". Он происходит из Южной Африки и уже давно стал популярен в домашнем озеленении благодаря своей выносливости и неприхотливости.

Растение хлорофитум. Фото: ukr.media

Это растение хорошо растет в полутени и не нуждается в прямом солнце, которое даже может повредить его листья. Именно поэтому оно идеально подходит для балконов, выходящих на север или частично затемненных. При этом хлорофитум хорошо переносит высокую температуру и легко приспосабливается к летним условиям.

Еще одно преимущество – его способность очищать воздух и создавать более комфортный микроклимат на балконе. В отличие от, например, герани, он лучше чувствует себя в жару и не нуждается в сложном уходе.

Как ухаживать за этим растением

Уход за хлорофитумом прост: полив раз в 5-7 дней, умеренное освещение без попадания прямых солнечных лучей и небольшая подкормка летом. Важно не переливать растение, ведь избыток влаги может повредить корни.

Также хлорофитум легко размножается — он образует "детки", которые можно отделять и высаживать отдельно. За один сезон одно растение может превратиться в несколько, создавая настоящий зеленый уголок на балконе без дополнительных затрат.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие растения можно посадить вместо агрессивной мяты, чтобы получить приятный аромат в саду и одновременно не навредить урожаю.