Будут ходить по домам? Как украинцев по закону будут принуждать разбирать завалы

За работу будут платить, но привлечение не обязательно может быть добровольным

Украинцев могут привлекать к трудовой повинности — общественно полезным работам: от разбора завалов до дежурства в пунктах несокрушимости. В частности, такое решение приняла военная администрация Одессы. Юрист Игорь Чудовский рассказал "Телеграфу", как это будет происходить.

К каким работам могут привлекать украинцев

Как указано в распоряжении на сайте Одессы, будут формировать бригады из трудоспособных лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Пенсионеры могут присоединяться добровольно. Рабочие будут получать оплату, которая должна быть не ниже средней зарплаты.

Речь идет о таких работах:

разбор завалов,

строительство и ремонт укрытий,

погрузка гуманитарной помощи,

дежурство в пунктах несокрушимости,

изготовление маскировочных сеток и т.д.

Кого могут обязать исполнять трудовую повинность

Привлечь к работам могут безработных, ВПЛ, ветеранов, других незанятых лиц. Впрочем, также трудовую повинность могут привлечь выполнять и работников предприятий, работающих во время военного положения.

Что нужно знать о трудовой повинности

Будут ли ходить по домам в поисках рабочих

Игорь Чудовский пояснил, что во время военного положения государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольных началах. Это не противоречит Конституции, потому что статья 43 прямо говорит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле.

Сначала должно быть решение военной администрации или командования, затем – определение видов работ, заказчиков, исполнителей, категорий лиц. После этого оформляется привлечение.

Это не значит, что кто-либо с удостоверением может ходить по квартирам и "расписывать людей по объектам", — подчеркнул юрист.

Риски трудовой повинности — могут ли людей использовать для помощи бизнесу

Общественно полезные работы не могут быть связаны с предпринимательством и прибыльной деятельностью. Не может быть ситуации, когда коммерцию будут маскировать под "общественную необходимость".

Отправить людей "на колбасу" или "на водку", чтобы частный бизнес не остановил прибыль, — это уже не об общественно полезных работах, а об очень скользкой правовой самодеятельности. Другое дело — разбор завалов после прилета, строительство укрытия, ликвидация последствий обстрела, гуманитарное обеспечение, работы по гражданской защите. Это - да. Поставить безработного фасовать сосиски под вывеской "оборонная необходимость — нет, Игорь Чудовский

Нормы военного положения позволяют использовать ресурсы не только государственных, но и частных предприятий. Однако есть четкие правила и перечень разрешенных работ, порядок Кабмина и пределы указа о военном положении.

Юридически это возможно, но не "всех безработных на разбор завалов", не "завтра отдать 10 работников частной фирмы на чужой завод", и не "помощь частному бизнесу зарабатывать под прикрытием военного положения", — пояснил юрист.

Резюмируя, он отметил, что закон разрешает краткосрочное вовлечение к работам оборонного и спасательного характера, с оформлением, оплатой, сохранением места работы и в четко определенных пределах. В то же время все, что начинает "пахнуть" бесплатной работой для чужой прибыли, — это уже история не об обороне государства, а о злоупотреблении властью, говорит Игорь Чудовский.

Ранее мы писали, что два миллиона ухилянтов могут снять с розыска. Глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия рассказал "Телеграфу", что могут изменить в мобилизации.