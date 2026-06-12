Над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета: куда они направлялись (фото)

Воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации

Над Украиной заметили загадочные самолеты — три пассажирских авиалайнера находились над Закарпатской областью.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24 за 8 июня. Самолеты зафиксированы в районе Мукачево, Свалявы, Поляны. Ориентировочное время – 06:13 UTC (по киевскому времени это 09:13 утра).

Скриншот самолетов на карте Flightradar24

Эти самолеты выполняли перелеты между Турцией, Финляндией и Россией:

Рейс THY2LP/TK1761 (авиакомпания Turkish Airlines), выполнявший рейс из Стамбула (IST) в столицу Финляндии — Хельсинки (HEL).

Скриншот данных самолета из Flightradar24

Рейс STW001 (авиакомпания Southwind Airlines) – летел с турецкого курорта Анталия (AYT) в московский аэропорт Шереметьево (SVO).

Скриншот данных самолета из Flightradar24

Рейс THY2AL/TK3138 (авиакомпания Turkish Airlines) — следовал из Анталии (AYT) в Санкт-Петербург (LED, аэропорт Пулково).

Скриншот данных самолета из Flightradar24

Заметим, всего через несколько минут самолеты покинули воздушное пространство Украины. Напомню, из-за нападения России оно закрыто, однако иногда над Украиной фиксируются самолеты. Это может быть сбой в работе навигационной системы или погрешность в работе портала по отслеживанию авиадвижения. Также на это явление может оказывать влияние работа средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сразу над несколькими городами в Украине отображался самолет рейса из Стамбула в Москву. Борт успешно приземлился в городе назначения.