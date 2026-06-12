Украинцы могут получить 1500 грн через "Дію". Кого это касается и как подать заявку

Следующий этап обращений — с 1 по 20 июля

Через "Дію" можно подать заявку на финансовую помощь в размере 1500 гривен в квартал. Ее предоставляют ветеранам и ветеранкам в рамках государственной программы "Ветеранский спорт", деньги можно использовать на занятия спортом и поддержку здоровья.

Следующий этап подачи заявок на выплату за III квартал 2026 года продлится с 1 по 20 июля, сообщает PMG. После подачи и одобрения заявки деньги поступают на специальную "Дія.Карту".

Средства предназначены для оплаты услуг, связанных с физической активностью:

посещение спортивных залов;

занятия в фитнес-клубах;

тренировки в спортивных секциях;

другие услуги, направленные на поддержание физической формы.

Деньги нужно использовать за три месяца. Если это не сделано, средства (или их остаток) возвращается государству, возможность накапливать выплаты не предусмотрена.

Кто может получать 1500 грн в квартал по программе "Ветеранский спорт"

Она доступна для граждан в возрасте от 18 лет, имеющих:

статус участника боевых действий;

или статус личности с инвалидностью в результате войны.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь верифицированный налоговый номер в "Дії". Кроме того, информация о заявителе должна быть внесена в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Как подать заявку на деньги "Ветеранский спорт" Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Как подать заявку через "Дію"

Авторизоваться в приложении "Дія"

Открыть раздел "Сервисы"

Выбрать услугу "Ветеранский спорт"

Дождаться проверки данных по системе

Указать "Дія.Карту" для зачисления средств

Отправить заявление

Если система не находит необходимых данных о заявителе, следует обратиться в Министерство по делам ветеранов. На их сайте можно уточнить информацию и проверить сведения в реестре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые категории украинцев получат ежегодные выплаты ко Дню Независимости Украины. Сумма составляет от 450 до 3100 грн.