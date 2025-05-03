Какой ДСТУ должно иметь качественное мороженое: сохраните этот список

В Украине есть три стандарта качества

С приближающимся летом в супермаркетах уже начали расширять ассортимент мороженого. Однако у некоторых до сих пор есть вопросы: как же отличить качественный продукт от некачественного. Для этого существует Государственный стандарт Украины (ГОСТ, украинский вариант ДСТУ).

"Телеграф" расскажет, какой ДСТУ должно иметь мороженое. Заметим, что по действующему законодательству все мороженое должно иметь маркировку ДСТУ на упаковке, исключения только для импортного и изготавливаемого по собственным техническим условиям (ТУ).

ДСТУ мороженого

Сейчас в Украине действуют три национальных стандарта на мороженое:

ДСТУ 4733:2007 "Мороженое молочное, сливочное, пломбир";

ДСТУ 4734:2007 "Мороженое плодово-ягодное, ароматическое; щербет, лед";

4735:2007 "Мороженое с комбинированным составом сырья".

Мороженое ДСТУ 4733 изготовлено на молочной основе. В зависимости от процента жира оно делится на:

молочное – с массовой долей молочного жира (т.е. животного происхождения) от 0,5% до 7,5% включительно;

сливочное – с массовой долей молочного жира от 8% до 11,5% включительно;

пломбир – с массовой долей молочного жира от 12% до 20% включительно.

То есть мороженое с ДСТУ 4733 считается лучшим и полностью натуральным. Именно такую маркировку следует искать на упаковках, если хотите приобрести продукт высокого качества.

Мороженое с ДСТУ 4734 — это плодово-ягодное мороженое, оно имеет соответствующее сырье в составе. Его производят из сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и других необходимых ингредиентов. То есть это мороженое не хуже по составу с ДСТУ 4733, оно просто имеет собственный стандарт, и его наличие на упаковке указывает на качество продукта. Плодово-ягодное мороженое по закону не может иметь ДСТУ 4733, поскольку изготовлено не из чистого животного сырья.

Мороженое ДСТУ 4735 имеет комбинированный состав. То есть оно изготовлено из сырья животного и растительного происхождения. Этот продукт содержит молочные продукты и компоненты немолочного происхождения, растительные, животные жиры или их смеси в произвольных соотношениях согласно рецептуре с добавлением необходимых для его производства ингредиентов. Такие виды мороженого чаще всего имеют специфические примеси: печенье, орехи, шоколад и т.д.

Какое же мороженое лучше

Если вы ищете натуральный и качественный продукт, выбирайте мороженое с ДСТУ 4733. Оно может быть и в стаканчиках, и на палочке, с какао и без. Относительно плодово-ягодного продукта он должен иметь ДСТУ 4734. Однако обращайте внимание на состав мороженого, оно не должно содержать консервантов, синтетических красителей, вредных и неразрешенных Е-добавок.

Также не забывайте, что любое мороженое должно содержать на упаковке дату изготовления, срок годности, ДСТУ и номер партии. Если продукт не имеет государственного стандарта, это не значит, что он не качественный. Для этого есть две причины: продукт импортирован или изготовлен по собственным техническим стандартам.

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