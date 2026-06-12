Эта система вытесняет газовые обогреватели: она может снизить расходы на коммунальные услуги

Однако есть недостаток – ее установка стоит дороже

Газовое отопление, которое десятилетиями считалось стандартом для домов, постепенно начинает терять свои позиции. На смену ему приходит технология, которая работает совсем по-другому — тепловые насосы.

С её помощью можно сократить ежемесячные счета за электроэнергию, хотя установка обойдётся недешёво. Подробнее об этом написали в "Eco News".

Почему тепловые насосы набирают популярность

Тепловые насосы работают иначе, чем газовые обогреватели. Они не производят тепло путем сжигания топлива, а переносят его из воздуха, грунта или воды.

Благодаря этому они могут быть значительно эффективнее. Такие системы способны обеспечивать в несколько раз больше тепла на единицу затраченной электроэнергии.

Помимо отопления, многие модели также работают как кондиционеры летом, что делает их универсальным решением для дома.

Наружный тепловой насос, установленный рядом с домом. Фото: Eco News

Высокая цена внедрения

Несмотря на преимущества, тепловые насосы пока что обходятся дороже в установке, чем газовые системы. Дополнительные расходы могут возникнуть в связи с модернизацией электросети или утеплением дома.

Хотя первоначальные инвестиции выше, в перспективе тепловые насосы могут снизить ежемесячные расходы на энергию и зависимость от колебаний цен на газ.

Также их считают более безопасными, поскольку отсутствует риск утечки газа или образования угарного газа.

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