Эта система вытесняет газовые обогреватели: она может снизить расходы на коммунальные услуги
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Однако есть недостаток – ее установка стоит дороже
Газовое отопление, которое десятилетиями считалось стандартом для домов, постепенно начинает терять свои позиции. На смену ему приходит технология, которая работает совсем по-другому — тепловые насосы.
С её помощью можно сократить ежемесячные счета за электроэнергию, хотя установка обойдётся недешёво. Подробнее об этом написали в "Eco News".
Почему тепловые насосы набирают популярность
Тепловые насосы работают иначе, чем газовые обогреватели. Они не производят тепло путем сжигания топлива, а переносят его из воздуха, грунта или воды.
Благодаря этому они могут быть значительно эффективнее. Такие системы способны обеспечивать в несколько раз больше тепла на единицу затраченной электроэнергии.
Помимо отопления, многие модели также работают как кондиционеры летом, что делает их универсальным решением для дома.
Высокая цена внедрения
Несмотря на преимущества, тепловые насосы пока что обходятся дороже в установке, чем газовые системы. Дополнительные расходы могут возникнуть в связи с модернизацией электросети или утеплением дома.
Хотя первоначальные инвестиции выше, в перспективе тепловые насосы могут снизить ежемесячные расходы на энергию и зависимость от колебаний цен на газ.
Также их считают более безопасными, поскольку отсутствует риск утечки газа или образования угарного газа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обычная черепица постепенно уходит в прошлое, а новое покрытие помогает сохранять прохладу даже в жаркую погоду.