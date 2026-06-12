Пустые бутылки из-под шампуня — это не мусор: 3 простых способа их повторного использования

Эта вещь из ванной может сэкономить деньги и сделать быт удобнее

Пустые бутылки из-под шампуня большинство людей сразу выбрасывают, однако на самом деле это прочный и влагостойкий пластик, который можно использовать повторно.

После простого очищения и минимальной отделки они становятся удобными вещами для дома, особенно в ванной или на кухне. Что из них можно сделать, написали в "los andes 142".

3 простые идеи, как использовать бутылки из-под шампуня

Дозаторы для бытовой химии

Бутылки можно превратить в удобные дозаторы для моющих средств, стирального порошка или бельевого кондиционера. Благодаря крышке легко контролировать количество жидкости, что помогает избегать лишних затрат и поддерживать порядок.

Органайзер для ванной

Еще один вариант – сделать из бутылки держатель для губок, щеток, бритв или других мелких вещей. Ее можно разрезать и закрепить в душе или на стене, чтобы сэкономить место и держать все под рукой.

Лейка для растений

Бутылку можно использовать для полива цветов. Достаточно сделать небольшие отверстия в крышке – и получится простая лейка для комнатных или балконных растений.

Как использовать пустые бутылки из-под шампуня и геля для душа. Фото: сгенерированное ИИ

Почему стоит их переделать в декор

Повторное использование таких бутылок помогает сократить количество пластиковых отходов и одновременно сэкономить деньги на покупке дополнительных органайзеров или инвентаря. Это простой способ сделать быт более удобным и экологичным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит выбрасывать кожуру авокадо.