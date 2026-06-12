Дети 90-х не выдерживают стресс: психологи назвали неожиданную причину

Чрезмерная опека родителей и цифровая среда изменили способность детей справляться с трудностями.

Психологи все чаще обращают внимание на то, что молодые люди, рожденные после 1990 года, часто демонстрируют более низкую устойчивость к жизненным трудностям по сравнению со своими родителями и дедушками с бабушками. По мнению специалистов, причиной послужили существенные изменения в воспитании детей и образе жизни современного общества, пишет портал Mitre.

Эксперты объясняют это тем, что в прошлые десятилетия дети регулярно сталкивались с разными вызовами в повседневной жизни. Это могли быть более строгие правила дома и в школе, более сложные задачи, активные игры на улице и необходимость самостоятельно решать многие проблемы. Такие ситуации помогали развивать выносливость, терпение и умение справляться с разочарованиями.

Сегодня же родители гораздо чаще пытаются оградить детей от любого дискомфорта. Психологи отмечают, что чрезмерная опека, постоянный контроль со стороны взрослых и стремление устранить любые трудности лишают ребенка возможности научиться преодолевать неудачи своими силами.

Подростки стали более тревожными

Отдельную роль играет и цифровая среда. Постоянное использование гаджетов и социальных сетей создает дополнительное психологическое давление. Молодые люди часто сравнивают себя с другими, стремятся добиваться идеальных результатов и острее реагируют на ошибки или критику.

Поэтому специалисты фиксируют рост количества случаев тревожности, перфекционизма и депрессивных состояний среди молодежи. Все больше подростков и молодых людей обращаются за психологической помощью из-за трудностей с управлением эмоциями и переживанием стресса.

По мнению психологов, исправить ситуацию можно, если разрешать детям получать собственный опыт преодоления трудностей. Речь идет о постепенном предоставлении большей самостоятельности, возможности ошибаться и делать выводы из своих неудач. Также полезными считаются свободные игры без постоянного контроля взрослых и обучение навыкам эмоциональной саморегуляции.

Психологи подчеркивают, что стойкость к стрессу не является врожденной чертой характера. Она формируется постепенно через жизненный опыт, преодоление трудностей и способность адаптироваться к переменам. Именно поэтому чрезмерная защита от любых проблем может иметь обратный эффект и усложнять взрослую жизнь.

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