Даже если есть работа: как украинцев могут заставить делать "общественно полезные" задачи во время войны

Во время действия военного положения украинцев могут принудить к общественно полезным работам даже тех, кто уже трудоустроен. Речь идет не об увольнении — людей могут привлечь к разборам завалов, строительству укрытий, погрузке гуманитарки и т.д.

Юрист Игорь Чудовский рассказал "Телеграфу", что для привлечения уже имеющих работу людей нужно согласование с работодателем. Как он рассказал для статьи: "Украинцев могут заставить разбирать завалы: юрист рассказал, как это работает со стороны закона", место работы за работником сохраняется.

Более того, оплата за общественно полезные работы не может быть ниже средней зарплаты по основному месту работы. Есть и исключение – не привлекают к трудовой повинности:

вовлеченных в оборонную сферу

вовлеченных в защиту критической инфраструктуры

забронированных.

Что нужно знать о трудовой повинности

По словам юриста, государство во время военного положения имеет право вовлекать людей в общественно полезные работы, и это не считается принудительным трудом в классическом понимании. Однако должен работать четкий механизм. Это не значит, что кто-либо с удостоверением может ходить по квартирам и "расписывать людей по объектам", — говорит Чудовский. По словам юриста о привлечении к трудовой повинности должно быть решение военного командования или военной администрации, определяющих виды работ, заказчиков, исполнителей, категории лиц и только затем оформляется привлечение.

