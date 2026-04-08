Арахамия рассказал, когда ждать реформы мобилизации: "Надо двигаться быстрее"

Над изменениями работает министерство обороны

В Украине готовят реформу мобилизации. Ожидается, что минобороны представит свои предложения в течение месяца.

Когда могут ввести изменения в процесс мобилизации

Об этом "Телеграфу" рассказал глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия:

Давид Арохамия

Он пояснил, что вопрос реформирования мобилизации сейчас находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова. Он будет представлять нововведения в комитете, а затем для фракций и групп, потому что для реформы мобилизации будут необходимы изменения в законодательстве.

"Там крупная такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся", — отметил Арахамия, добавив, что реформа будет представлена уже в течение месяца.

Что изменится после реформы мобилизации

По словам Арахамии, реформа, что готовит минобороны, будет способствовать уменьшению нападений на военнослужащих ТЦК, которых становится все больше. Это признак, что изменения нужно ускорить.

"Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Если ничего не сделать, будем иметь больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно пройдет 11 апреля – ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы он ускорил этот вопрос и начал его реализацию", – резюмировал Давид Арахамия.

Какие проблемы с мобилизацией хочет решить Федоров

Михаил Федоров

Во время назначения Федорова министром обороны он называл основные вопросы в мобилизации, которые нужно решить: массовые случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) и дезертирство, реформирование системы ТЦК, справедливое распределение личного состава, цифровизация учета для устранения дефицитов. Он уверен, что старая организационная структура не отвечает потребностям современных технологий на фронте.

