Будуть ходити по хатах? Як українців по закону змушуватимуть розбирати завали

За роботу платитимуть, але залучення не обов'язково може бути добровільним

Українців можуть залучати до трудової повинності — суспільно корисних робіт: від розбору завалів до чергування в пунктах незламності. Зокрема таке рішення ухвалила військова адміністрація Одеси. Юрист Ігор Чудовський розповів "Телеграфу", як це відбуватиметься.

До яких робіт можуть залучати українців

Як вказано у розпорядженні на сайті Одеси, формуватимуть бригади з працездатних осіб віком від 18 до 65 років. Пенсіонери можуть долучатися добровільно. Робітники отримуватимуть оплату, яка має бути не нижчою за середню зарплату.

Йдеться про такі роботи:

розбір завалів,

будівництво і ремонт укриттів,

вантаження гуманітарної допомоги,

чергування в пунктах незламності,

виготовлення маскувальних сіток тощо.

Кого можуть зобов'язати до трудової повинності

Залучити до робіт можуть безробітних, ВПО, ветеранів, інших незайнятих осіб. Втім також трудову повинність можуть залучити виконувати й працівників підприємств, що працюють під час воєнного стану.

Що треба знати про трудову повинність

Чи будуть ходити по хатах у пошуках робітників

Ігор Чудовський пояснив, що у воєнний стан держава має право залучати людей до суспільно корисних робіт не лише на добровільних засадах. Це не суперечить Конституції, бо стаття 43 прямо каже: робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний чи надзвичайний стан, не вважається примусовою працею в конституційному сенсі.

Спочатку має бути рішення військової адміністрації або командування, потім — визначення видів робіт, замовників, виконавців, категорій осіб. Після цього оформлюється залучення.

Це не означає, що будь-хто з посвідченням може ходити по квартирах і "розписувати людей по об’єктах, — наголосив юрист

Ризики трудової повинності — чи можуть людей використовувати для допомоги бізнесу

Суспільно корисні роботи не можуть бути пов'язані з підприємництвом та прибутковою діяльністю. Не може бути ситуації, коли комерцію маскуватимуть під "суспільну необхідність".

Відправити людей "на ковбасу" або "на горілку", щоб приватний бізнес не зупинив прибуток, — це вже не про суспільно корисні роботи, а про дуже слизьку правову самодіяльність. Інша річ — розбір завалів після прильоту, будівництво укриття, ліквідація наслідків обстрілу, гуманітарне забезпечення, роботи для цивільного захисту. Оце — так. Поставити безробітного фасувати сосиски під вивіскою "оборонна необхідність — ні, Ігор Чудовський

Норми воєнного стану дозволяють використовувати ресурси не лише державних, а й приватних підприємств. Однак є чіткі правила та перелік дозволених робіт, порядок Кабміну та межі указу про воєнний стан.

Юридично це можливо, але не "всіх безробітних на розбір завалів", не "завтра віддати 10 працівників приватної фірми на чужий завод", і точно не "допомога приватному бізнесу заробляти під прикриттям воєнного стану, — пояснив юрист

Резюмуючи, він наголосив, що закон дозволяє короткострокове залучення до робіт оборонного й рятувального характеру, з оформленням, оплатою, збереженням місця роботи і в чітко визначених межах. Водночас все, що починає "пахнути" безкоштовною робсилою для чужого прибутку, — це вже історія не про оборону держави, а про зловживання владою, каже Ігор Чудовський.

