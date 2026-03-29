Некоторые украинцы не смогут оформить пенсию в 2026: почему даже в 60 лет можно остаться без выплат

В 2026 году некоторые украинцы могут не получить пенсию, даже достигнув пенсионного возраста. Причина в том, что требования к страховому стажу стали более строгими, и не у всех есть достаточный стаж.

Право на назначение пенсии по возрасту в Украине зависит от имеющегося страхового стажа на момент достижения установленного законом возраста. Общие условия выхода на пенсию определены статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", как напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно нормам законодательства, пенсию можно оформить по достижении 60, 63 или 65 лет — в зависимости от количества приобретенного страхового стажа.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Этот показатель ежегодно растет на один год и в 2028 году составит уже 35 лет.

Если в 60 лет у человека нет необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже — в 63 года при наличии не менее 25 лет стажа. В то же время минимальный стаж для назначения пенсии в 65 лет составляет 15 лет.

Следует отметить, что страховой стаж определяется на момент достижения соответствующего пенсионного возраста — 60, 63 или 65 лет.

Как изменилась норма стажа за один год

Стоит напомнить, что в 2025 году в Украине для выхода на пенсию в 60 лет требовалось не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа было недостаточно, выйти на пенсию можно было в 63 года (нужно было от 22 до 32 лет стажа) или в 65 лет (от 15 до 22 лет стажа).

