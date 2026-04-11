Укр

В Украине заметили необычного хищного пушистика: он есть в Красной книге (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Зверя увидели в горах Новость обновлена 11 апреля 2026, 12:44
Зверя увидели в горах.

Животное живет в лесах или в камышах

В горах Ивано-Франковской области заметили редкое животное — лесного кота. Хищника, занесенного в Красную книгу, встретили на территории заповедника "Горганы".

Об этом рассказали на Facebook-странице заповедника "Горганы". Кота лесного обнаружили и сфотографировали при осуществлении мероприятий по охране территории и мониторингу биоразнообразия. Животное является типичным, но редким представителем фауны Горган.

Лесной кот

Кот лесной — где живет в Украине

Это вид хищных млекопитающих из рода кот (Felis) семейства котовых (Felidae). Обитает в лесах Европы, Кавказа и севера Турции. В Украине это редкое млекопитающее подлежит охране.

Кот лесной смотрится роскошно

На территории нашей страны в основном проживает в Карпатах и на Закарпатье. Карпатская популяция достигает численности 300-400 особей. Небольшое количество обитает в Черновицкой области, на Волыни и в Одесской области.

Лесной кот обитает в горах на высоте 300–900 метров. Предпочитает глухие леса. Иногда селится в плавнях в камышовых зарослях, часто устраивает логово на плавучих островках.

Как выглядит кот лесной

Вес самок в среднем достигает 3,5 кг, а самцов 5 кг. Длина может достигать 90 сантиметров. Мех может быть от коричневого до серого цвета с полосами на лбу и по бокам. Хвостик — пушистый с черным кончиком. Именно по этому характерному признаку лесного кота легко отличить от домашнего.

Лесной кот имеет характерный хвост

Популяция лесного кота остается уязвимой. Среди основных угроз: вырубка старых лесов и уничтожение природных поселков, увеличение количества туристов, развитие индустриальных проектов.

Теги:
#Карпаты #Ивано-Франковская область #Горы #Кот лесной