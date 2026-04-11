Можно выиграть iPhone 17 и не только. "Монобанк" запустил новый конкурс к Пасхе

Количество призовых мест более 50

В субботу, 11 апреля, "Монобанк" запустил пасхальную акцию — "Битва яиц". Пользователи приложения могут получить призы.

Об этом сообщил соучредитель "моно" Олег Гороховский. Акция продлится до 12 апреля включительно.

В "Битве яиц" можно будет получить донаты и другие интересные призы. Чтобы принять участие, нужно потрясти монобанками, нажать на яйцо соперника и чтобы он нажал на ваше. Так и начинается битва.

В Монобанк стартовала Битва яиц

Постепенно в приложении будет формироваться топ самых мощных яиц, которые будут бороться за призы. В частности:

1 место – получит кубок самого мощного яйца страны и iPhone 17, и пасхальную корзину с подарками.

2 и 3 место – iPhone 17 и пасхальная корзина с подарками.

– iPhone 17 и пасхальная корзина с подарками. 4–50 места получат корзину с секретным мерчем "mono".

Какие призы Битвы яиц в Монобанке

Также за каждого нового соперника, с кем пользователь постучится яйцами, будет донат по 10 грн в фонд "Вернись живым" на дроны. То есть, чем больше попыток, тем больше донатов и вероятность выиграть призы.

Те, кто в течение 11-12 апреля задонатят более 100 грн в вышеупомянутый фонд, будут иметь шанс выиграть 10 EcoFlow DELTA 2 или 100 Fujifilm Instax. Важно: если донатите с других банков – укажите в комментарии к переводу номер или ник в соцсетях.

Победители будут объявлены в понедельник, 13 апреля.

