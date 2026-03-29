Время – это деньги: соучредитель Monobank носит часы за более чем 12 млн грн (фото)

Соучредитель Monobank Михаил Рогальский показал на публике свои уникальные часы. Речь идет о модели FP Journe Octa Sport Titanium, стоимость которой в кругах коллекционеров могжет достигать 240 тысяч евро.

Блоггер cats_and_watches в Threads обнародовал фото хронометра и его стоимость. Эти часы относятся к сегменту эксклюзивных коллекционных моделей премиум-класса.

По словам блоггера, часы этого бренда очень редкостные. Это обстоятельство и обуславливает высокую стоимость его изделий.

"Невероятные часы соучредителя Монобанка, которые нам очень нравится. Михаил Рогальский появился в FP Journe Octa Sport Titanium за €240.000 (12 106 008 гривен). Это независимый швейцарский бренд от одного из самых именитых часовщиков мира. Все модели очень редкостные: очереди на годы, а на вторичке они продаются с бешеной наценкой", — говорится в сообщении.

Что известно о часах

Корпус часов выполнен из титана класса 5. Вес с титановым браслетом всего 70 грамм, часовой механизм весит 11 грамм. Запас хода 120 часов (или 5 дней). Циферблат алюминиевый металл. Секундный суб-циферблат из сапфирового стекла, окрашенный в белый цвет. Стрелки и числа выполнены из материала Super-Luminova.

Хронометр показывает индикацию часов, минут, секунд, даты, дня/ночи, запаса хода. Оформление модели кругового зерна Geneva Stripes на мостах, круговое матирование на паллетах, ручная фаска углов, полировка головок винтов.

Стоит добавить, что цена на хронометры этой марки начинается от 20 тысяч евро в зависимости от модели. Модель FP Journe Octa Sport Titanium продается от 24,500 евро (около 1 233 575 грн).

