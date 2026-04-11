Можна виграти iPhone 17 і не тільки. "Монобанк" запустив новий конкурс до Великодня

У суботу, 11 квітня, "Монобанк" запустив великодню акцію — "Битва яєць". Користувачі застосунку зможуть отримати призи.

Про це повідомив співзасновник "моно" Олег Гороховський. Акція триватиме до 12 квітня включно.

У "Битві яєць" можна буде отримати донати й інші цікаві призи. Аби взяти участь треба потрусити монобанками, натиснути на яйце суперника і щоб він натиснув на ваше. Так і починається битва.

Поступово у застосунку формуватиметься топ найпотужніших яєць, які будуть боротись за призи. Зокрема:

1 місце — отримає кубок найпотужнішого яйця країни та iPhone 17 і великодній кошик з подарунками.

— отримає кубок найпотужнішого яйця країни та iPhone 17 і великодній кошик з подарунками. 2 та 3 місце — iPhone 17 і великодній кошик з подарунками.

— iPhone 17 і великодній кошик з подарунками. 4–50 місця отримають кошик із секретним мерчем "mono".

Які призи Битви яєць у Монобанку

Також за кожного нового суперника, з ким користувач постукається яйцями, буде донат по 10 грн у фонд "Повернись живим" на дрони. Тобто чим більше спроб, тим більше донатів та ймовірність виграти призи.

Ті, хто протягом 11-12 квітня задонатять більше 100 грн у вищезгаданий фонд, матимуть шанс виграти 10 EcoFlow DELTA 2 або 100 Fujifilm Instax. Важливо: якщо донатите з інших банків – вкажіть у коментарі до переказу номер або нік у соцмережах.

Переможців оголошуватимуть у понеділок, 13 квітня.

