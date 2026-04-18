Как приготовить булгур: один простой трюк сделает этот гарнир вашим коронным блюдом

Профессиональные повара не советуют варить булгур прямо в воде

Булгур по своей сути является пшеницей твердых сортов, которую пропаривают, высушивают и измельчают. Благодаря такой обработке крупа сохраняет много клетчатки, витаминов группы B и минералов и быстро готовится. Особенно популярен булгур в Турции, Ливане и Сирии. Тем не менее, он довольно популярен и в Украине.

Не все знают, как правильно и действительно вкусно приготовить булгур. Часто его просто заливают водой или варят как рис — и в результате получают довольно нейтральное, даже немного скучное блюдо. Вкусным способом приготовления булгура поделились на странице culinary_academy_ru в Threads.

Как приготовить булгур вкусно

Секрет в том, что булгур не нужно варить в воде с самого начала, как многие другие крупы. Сначала его стоит обжарить — именно это добавляет глубины вкусу. Для этого на сковороде разогрейте немного растительного масла, добавьте мелко нарезанный лук и готовьте его до мягкости и легкого золотистого цвета. Затем всыпьте сухой булгур и обжаривайте вместе с луком несколько минут, помешивая — крупа должна немного подрумяниться и начать приятно пахнуть орехами.

Далее влейте горячий бульон. Именно он, а не вода, сделает вкус крупы более насыщенным. Готовьте булгур на небольшом огне, как ризотто. Жидкость должна постепенно впитываться, а текстура оставаться нежной, но не разваренной.

И еще один неожиданный, но очень удачный штрих — добавьте горсть кураги или изюма. Сладковатые нотки отлично контрастируют с соленой основой, и привычный булгур превращается в совсем другое, более интересное и многогранное блюдо.

В результате получается не просто гарнир, а полноценное блюдо с глубоким вкусом и приятной текстурой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как натереть сыр быстро и без отходов. Этот кулинарный лайфхак упростит приготовление многих блюд.