Як приготувати булгур: один простий трюк зробить цей гарнір вашою коронною стравою
Професійні кухарі не радять варити булгур просто у воді
Булгур за своєю суттю є пшеницею твердих сортів, яку пропарюють, висушують і подрібнюють. Завдяки такій обробці крупа зберігає багато клітковини, вітамінів групи B та мінералів і швидко готується. Особливо популярний булгур у Туреччині, Лівані та Сирії. Проте він досить популярний і в Україні.
Не всі знають, як правильно і справді смачно приготувати булгур. Часто його просто заливають водою або варять як рис — і в результаті отримують досить нейтральну, навіть трохи нудну страву. Смачним способом приготування булгуру поділилися на сторінці culinary_academy_ua в Threads.
Як приготувати булгур смачно
Секрет у тому, що булгур не потрібно варити у воді з самого початку, як багато інших круп. Спочатку його варто обсмажити — саме це додає глибини смаку. Для цього на сковороді розігрійте трохи олії, додайте дрібно нарізану цибулю і готуйте її до м’якості та легкого золотистого кольору. Потім всипте сухий булгур і обсмажуйте разом із цибулею кілька хвилин, помішуючи — крупа має трохи підрум’янитися і почати приємно пахнути горіхами.
Далі влийте гарячий бульйон. Саме він, а не вода, зробить смак крупи більш насиченим. Готуйте булгур на невеликому вогні, як різото. Рідина має поступово вбиратися, а текстура залишатися ніжною, але не розвареною.
І ще один несподіваний, але дуже вдалий штрих — додайте жменю кураги або родзинок. Солодкуваті нотки чудово контрастують із солоною основою, і звичний булгур перетворюється на зовсім іншу, більш цікаву та багатогранну страву.
У результаті виходить не просто гарнір, а повноцінна страва з глибоким смаком і приємною текстурою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як натерти сир швидко і без відходів. Цей кулінарний лайфхак спростить приготування багатьох страв.