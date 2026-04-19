У людей после 60 есть одна общая привычка, делающая их счастливее

С возрастом мы становимся "жестче" — и это хорошо

С возрастом людям легче отказываться от того, что их истощает. Исследования показывают: это связано не с черствостью, а с пониманием ценности времени.

Теория социально-эмоциональной избирательности, разработанная психологом Лаурой Карстенсен, объясняет этот сдвиг как естественную перенастройку приоритетов. Когда человек ощущает ограниченность времени, он начинает тщательнее выбирать, на что его тратить.

В результате меняется фокус: меньше внимания к негативу, больше — к тому, что приносит смысл и радость. Исследователи называют это "парадоксом старения", хотя на практике это скорее навык — умение отсекать лишнее.

По данным Psychology Today, чем чаще мы говорим "нет", тем легче это становится. Но после 60 лет важна не только привычка — меняется сама перспектива: бессмысленные встречи и отношения начинают восприниматься как слишком дорогая трата времени.

Как отмечает предпринимательница Джоди Кук, отказ часто оказывается более эффективным, чем согласие. В зрелом возрасте это становится не стратегией, а способом сохранить качество жизни — и оставить место для действительно важного.

