Люди після 60 мають одну спільну звичку, яка робить їх щасливішими

Вони використовують слово, яке заощаджує їм час

З віком людям легше відмовлятися від того, що їх виснажує. Дослідження показують: це пов'язано не з черствістю, і з розумінням цінності часу.

Теорія соціально-емоційної вибірковості, розроблена психологом Лаурою Карстенсен, пояснює це зрушення як природне переналаштування пріоритетів. Коли людина відчуває обмеженість часу, вона починає ретельніше вибирати, на що його витрачати.

В результаті змінюється фокус: менше уваги до негативу, більше — до того, що приносить сенс та радість. Дослідники називають це "парадоксом старіння", хоча на практиці це швидше навичка — вміння відсікати зайве.

За даними Psychology Today, чим частіше ми говоримо "ні", тим легше це стає. Але після 60 років важлива не лише звичка — змінюється сама перспектива: безглузді зустрічі та стосунки починають сприйматися як надто дорога трата часу.

Як зазначає підприємниця Джоді Кук, відмова часто виявляється більш ефективною, ніж згода. У зрілому віці це стає не стратегією, а способом зберегти якість життя і залишити місце для дійсно важливого.

Раніше ми писали, що люди старше 60 років зазвичай мають дві характерні особливості, за якими можна визначити вік.