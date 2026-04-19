Для чего нужно взбивать масло с ледяной водой: бюджетный лайфхак для кухни (видео)

Простой способ увеличить вес масла на 100 г

Сливочное масло — неотъемлемый продукт для приготовления бутербродов и некоторых закусок на праздничный стол. Оно делает вкус блюд более насыщенным и нежным, но стоит недешево. Хорошая новость в том, что есть простой способ сэкономить, увеличив объем сливочного масла. Достаточно взбить сливочное масло с ледяной водой.

Этот лайфхак показали в видео на YouTube-канале Unjour Unerecette. После взбивания масло увеличивается в объеме, становится воздушным, мягким, более удобным для намазывания на хлеб.

Как увеличить вес масла на 100 г

Ингредиенты:

250 г сливочного масла

100 мл ледяной воды

Важно использовать максимально холодную воду. Вливайте ее медленно и тонкой струйкой, иначе масса может расслоиться.

Способ приготовления:

За день до приготовления достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно полностью размягчилось до комнатной температуры. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. Переложите в чашу кухонного комбайна или миску для взбивания. Взбивайте масло миксером около 1 минуты, чтобы насытить его воздухом и сделать более пластичным. Затем, не выключая миксер, начните очень медленно вливать ледяную воду тонкой струйкой. Продолжайте взбивать, постепенно добавляя воду. Масса начнет светлеть, увеличиваться в объеме и приобретать легкую кремовую текстуру. Взбивайте до полной однородности, пока вода полностью не соединится с маслом.

Готовое взбитое масло храните в герметичном контейнере в холодильнике. После охлаждения оно станет твердым, поэтому перед подачей на стол дайте ему немного постоять при комнатной температуре.

По желанию во взбитое масло можно добавить немного соли, сухой чеснок, зелень, цедру лимона, паприку или мед. Так можно легко разнообразить вкус и каждый раз получать новую намазку для бутербродов.