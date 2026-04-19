Для чого потрібно збивати масло з крижаною водою: бюджетний лайфхак для кухні (відео)

Наталя Граковська
Вершкове масло для бутербродів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий спосіб збільшити вагу масла на 100 г

Вершкове масло — невід'ємний продукт для приготування бутербродів та деяких закусок на святковий стіл. Воно робить смак страв більш насиченим і ніжним, але коштує недешево. Хороша новина в тому, що є простий спосіб заощадити, збільшивши об'єм вершкового масла. Достатньо збити вершкове масло з крижаною водою.

Цей лайфхак показали у відео на YouTube-каналі Unjour Unerecette. Після збивання масло збільшується в об’ємі, стає повітряним, м’яким та зручнішим для намазування на хліб.

Як збільшити вагу масла на 100 г

Інгредієнти:

  • 250 г вершкового масла
  • 100 мл крижаної води

Використовуйте максимально холодну воду. Вливайте її повільно і тонкою цівкою, інакше маса може розшаруватися.

Спосіб приготування:

  1. За день до приготування дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно повністю розм'якшилося до кімнатної температури. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану. Перекладіть у чашу кухонного комбайна або миску для збивання.
  2. Збивайте масло міксером близько 1 хвилини, щоб наситити його повітрям і зробити пластичнішим. Потім, не вимикаючи міксер, почніть дуже повільно вливати крижану воду тонкою цівкою.
  3. Продовжуйте збивати, поступово додаючи воду. Маса почне світлішати, збільшуватися в об'ємі та набувати легкої кремової текстури. Збивайте до повної однорідності, поки вода повністю не з'єднається з маслом.

Готове збите масло зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику. Після охолодження воно стане твердим, тому перед подачею на стіл дайте йому трохи постояти при кімнатній температурі.

За бажанням у збите масло можна додати трохи солі, сухий часник, зелень, цедру лимона, паприку або мед. Так можна легко урізноманітнити смак і щоразу отримувати нову намазку для бутербродів.

