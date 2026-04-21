Конфликты этого дня "закрепятся" надолго: строгие запреты на 21 апреля
Это день тишины и молитвы
В этот вторник, 21 апреля, православные христиане и греко-католики по новому церковному календарю чтят память святого священномученика Януария, епископа Беневентского. Также длится поминальная неделя и отмечается Радоница.
Януарий был епископом итальянского города Беневенто. Во время преследований христиан во время правления императора Диоклетиана его арестовали вместе с другими верующими.
Существует несколько версий его мученической смерти, но самая распространенная — казнь из-за обезглавления. Верующие сохранили часть его крови в запечатанных ампулах, впоследствии ставших центром одного из самых известных христианских чудес.
Традиции и приметы 21 апреля
Верующие пытаются провести больше времени в одиночестве или в покое, ограничивая лишние разговоры. Считается полезным читать духовные тексты или молиться о душевном покое.
- Если утро туманное и тихое — лето будет уравновешенным, без резких погодных изменений;
- громкие звуки (гремение, крики) считались плохим знаком — верили, что это "разгоняет" добрую энергию дня;
- разбить что-нибудь стеклянное в этот день — знак, что нужно обратить внимание на свои слова и эмоции.
Что нельзя делать 21 апреля
- спорить или доказывать свою правоту - конфликты в этот день "закрепляются" надолго;
- хвастаться или демонстрировать свои достижения — это может "отвратить удачу", ведь день посвящен смирению;
- принимать поспешные решения – такие решения могут оказаться ошибочными;
- заниматься тяжелым физическим трудом – день больше подходит для восстановления, чем для истощения;
- игнорировать внутренний дискомфорт – если в этот день что-то "тревожит душу", это сигнал, который не стоит откладывать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дней после Пасхи можно здороваться "Христос Воскрес". В церкви дали пояснения.