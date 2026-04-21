Конфлікти цього дня "закріпляться" надовго: суворі заборони на 21 квітня
Це день тиші та молитви
У цей вівторок, 21 квітня, православні християни та греко-католики за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого священномученика Януарія, єпископа Беневентського. Також триває поминальний тиждень і відзначається Радониця.
Януарій був єпископом італійського міста Беневенто. Під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана його заарештували разом із іншими вірянами
Існує кілька версій його мученицької смерті, але найпоширеніша — страта через обезголовлення. Віряни зберегли частину його крові в запечатаних ампулах, які згодом стали центром одного з найвідоміших християнських чудес.
Традиції та прикмети 21 квітня
Віряни намагаються провести більше часу наодинці або в спокої, обмежуючи зайві розмови. Вважається корисним читати духовні тексти або молитися за душевний спокій.
- Якщо ранок туманний і тихий — літо буде врівноваженим, без різких погодних змін;
- гучні звуки (грюкання, крики) вважалися поганим знаком — вірили, що це "розганяє" добру енергію дня;
- розбити щось скляне в цей день — знак, що треба звернути увагу на свої слова та емоції.
Що не можна робити 21 квітня
- сперечатися чи доводити свою правоту — конфлікти цього дня "закріплюються" надовго;
- хвалитися або демонструвати свої досягнення — це може "відвернути удачу", адже день присвячений смиренню;
- приймати поспішні рішення — такі рішення можуть виявитися помилковими;
- займатися важкою фізичною працею — день більше підходить для відновлення, ніж для виснаження;
- ігнорувати внутрішній дискомфорт — якщо цього дня щось "тривожить душу", це сигнал, який не варто відкладати.
