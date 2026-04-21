Конфлікти цього дня "закріпляться" надовго: суворі заборони на 21 квітня

Наталія Дума
Сперечатися в цей день не варто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це день тиші та молитви

У цей вівторок, 21 квітня, православні християни та греко-католики за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого священномученика Януарія, єпископа Беневентського. Також триває поминальний тиждень і відзначається Радониця.

Януарій був єпископом італійського міста Беневенто. Під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана його заарештували разом із іншими вірянами

Існує кілька версій його мученицької смерті, але найпоширеніша — страта через обезголовлення. Віряни зберегли частину його крові в запечатаних ампулах, які згодом стали центром одного з найвідоміших християнських чудес.

Традиції та прикмети 21 квітня

Віряни намагаються провести більше часу наодинці або в спокої, обмежуючи зайві розмови. Вважається корисним читати духовні тексти або молитися за душевний спокій.

  • Якщо ранок туманний і тихий — літо буде врівноваженим, без різких погодних змін;
  • гучні звуки (грюкання, крики) вважалися поганим знаком — вірили, що це "розганяє" добру енергію дня;
  • розбити щось скляне в цей день — знак, що треба звернути увагу на свої слова та емоції.
Дівчина розбила скляну вазу. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 21 квітня

  • сперечатися чи доводити свою правоту — конфлікти цього дня "закріплюються" надовго;
  • хвалитися або демонструвати свої досягнення — це може "відвернути удачу", адже день присвячений смиренню;
  • приймати поспішні рішення — такі рішення можуть виявитися помилковими;
  • займатися важкою фізичною працею — день більше підходить для відновлення, ніж для виснаження;
  • ігнорувати внутрішній дискомфорт — якщо цього дня щось "тривожить душу", це сигнал, який не варто відкладати.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів після Великодня можна вітатися "Христос Воскрес". У церкві дали пояснення.

