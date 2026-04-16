Когда в Украине День матери? Точная дата в 2026 году

День матери — красивый весенний праздник, который отмечается во многих странах мира. Он имеет целью почтить матерей, которые дают новую жизнь и воспитывают детей. Этот праздник имеет плавающую дату и каждый год она меняется.

Когда день матери в 2026 году?

Согласно указу президента от 1999 года, День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В 2026 году это дата 10 мая.

По такому же календарному принципу этот праздник отмечается и в других странах мира. Так, вместе с Украиной матерей 10 мая будут поздравлять более чем в 80 странах, включая: США, Канаду, Мексику, Германию, Италию, Австрию, Бельгию, Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, Эстонию и другие.

История праздника Дня матери

В 1907 году молодая американка Анна Джарвис из Западной Вирджинии предложила установить день чествования матерей в память о своей маме, которая была общественной активисткой. Она настойчиво писала письма в государственные учреждения. Ее усилия имели успех — сначала в 1910 году праздник признал штат Вирджиния, а в 1914 году президент США объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей.

Для украинцев история этого праздника уходит корнями в 1928 год. В Канаде украинская диаспора впервые организовала отмечание Дня матери. А уже в 1929 году праздник впервые широко отметили во Львове.

Во времена Советского союза День матери был запрещен и заменен на 8 марта. Официальное возвращение праздника в украинский календарь состоялось в 1999 году.

