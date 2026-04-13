Проводы 2026: что категорически запрещено делать у могилы, чтобы не навлечь беду

Избегайте этих 5 вещей

Главные поминальные дни известные в народе как Радоница, Проводы и Гробки. Согласно православному календарю, основной день поминовения — вторник, 21 апреля, однако по традиции многие посетят кладбища уже в первое воскресенье после Пасхи — 19 апреля.

Христиане верят, что поминальная неделя — это время, когда грань между миром живых и мертвых становится особенно тонкой. В эти дни души усопших возвращаются домой и приходят на места своего упокоения, чтобы разделить пасхальную радость с родными.

Чтобы не навлечь на себя беду и проявить уважение к памяти близких, важно соблюдать народные запреты. "Телеграф" назвал пять главных народных примет.

1. Не поднимайте упавшие вещи

Если на кладбище вы случайно выронили ключи, деньги или телефон — это уже принадлежит не вам, а покойнику. Поднимать такую вещь крайне нежелательно. Если же предмет очень ценный, лучше положить взамен что-то другое (например, конфету).

2. Запрет на огородные работы

В народе считается, что на поминальной неделе нельзя "тревожить землю". По примете, все посаженное в этот период будет плохо всходить и не даст богатого урожая. Особенно строго этот запрет соблюдают в саму Радоницу (вторник).

3. Отказ от алкоголя на могилах

Нельзя устраивать "пиршества" с алкоголем у креста. Распитие спиртного и, тем более, выливание его на землю считается осквернением памяти и может разгневать души предков.

4. Не жалуйтесь на жизнь у могилы

Возле памятника нельзя рассказывать о своих бедах и жаловаться на судьбу. Существует поверье, что покойник может "пожалеть" вас и забрать к себе, чтобы избавить от земных страданий. О мертвых в эти дни принято говорить только хорошее или просто молиться в тишине.

5. Приходите до заката

Посещать кладбище следует в первой половине дня. По народным приметам, после захода солнца наступает время мертвых, и живым в этот час на погосте делать нечего — можно привлечь на себя неудачи и "заблудиться" в собственной судьбе.

Ранее военный капеллан ВСУ Тарас Видюк рассказал в интервью "Телеграфу", как правильно уходить с кладбища в поминальные дни. Также священник раскрыл, можно ли приходить на кладбище с детьми.