Исчезнувший шип и живучий серебристый карась: какие виды рыб встречаются чаще, а каких почти нет

Решающими являются условия среды и вмешательство человека

Осетровые рыбы в Украине исчезают, зато серебристых карасей — немало. Распространение того или иного вида рыб в значительной степени зависит от среды обитания, антропогенного воздействия и изменений в водоемах.

Что нужно знать:

Карась серебристый является одним из самых распространенных видов в Украине

Осетр шип считается исчезнувшим и занесен в Красную книгу

Многие осетровые виды находятся на грани исчезновения

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь. По ее словам, однозначно выделить одну "самую многочисленную" или "редкую" рыбу сложно, однако есть виды, которые встречаются особенно часто.

"Очень распространенный у нас карась серебристый. Но он просто является очень любимым объектом небольших прудов и он реально очень много где есть. Вместе с ним встречается амурский чебачок, часто в неблагоприятных условиях", — отмечает Юлия Куцоконь.

Карась серебристый/ Источник: Львовский рыбоохранный патруль

Чебачек амурский/ Черкасский рыбоохранный патруль

В то же время, с редкими видами ситуация значительно сложнее. Как объясняет ихтиолог, выделить один конкретный вид как редчайший невозможно, ведь многие из них находятся на грани исчезновения или уже исчезли из отдельных регионов.

"У нас сейчас считается исчезнувшим в бассейне Дуная, и по Европе, и в Днепре тоже был раньше — осетровая рыба шип. На грани исчезновения еще несколько видов осетровых. Почти все они на грани исчезновения", — объясняет эксперт.

Осетр шип в Украине встречался в Черном и Азовском морях и реках бассейна Черного моря/ Изображение: Европейская Комиссия

Отметим, в Украине шип занесен в Красную книгу со статусом "Исчезнувший". В последний раз его видели в уловах еще в 1960-х годах. Основные причины исчезновения — строительство плотин, перекрывших путь к нерестилищам, и чрезмерный отлов в прошлом

Часть осетровых популяций еще сохраняется, в частности в бассейне Дуная, где периодически встречается стерлядь, способная жить исключительно в пресной воде, без выхода в море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре есть рыба, которая обычно обитает в солоноватых водах. В частности, речь идет о тюльке и различных видах бычков.