Зниклий шип і живучий сріблястий карась: які види риб зустрічаються частіше, а яких майже немає

Вирішальними є умови середовища та втручання людини

Осетрові риби в Україні зникають, зате сріблястих карасів — чимало. Поширення того чи іншого виду риб значною мірою залежить від середовища існування, антропогенного впливу та змін у водоймах.

Що потрібно знати:

Карась сріблястий є одним із найпоширеніших видів в Україні

Осетер шип вважається зниклим і занесений до Червоної книги

Багато осетрових видів перебувають на межі зникнення

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь. За її словами, однозначно виділити одну "найчисельнішу" або "найрідкіснішу" рибу складно, однак є види, які трапляються особливо часто.

"Дуже поширений у нас карась сріблястий. Але він просто є дуже улюбленим об'єктом невеликих ставкових господарств і він реально дуже багато де є. Разом з ним зустрічається амурський чебачок, часто в несприятливих умовах ", — зазначає Юлія Куцоконь.

Карась сріблястий/ Джерело: Львівський рибоохоронний патруль

Чебачок амурський/ Черкаський рибоохоронний патруль

Водночас із рідкісними видами ситуація значно складніша. Як пояснює іхтіологиня, виділити один конкретний вид як найрідкісніший неможливо, адже багато з них перебувають на межі зникнення або вже зникли з окремих регіонів.

"У нас зараз вважається зниклим в басейні Дунаю, і по Європі, і в Дніпрі теж був раніше — осетрова риба шип. На межі зникнення ще кілька видів осетрових. Майже всі вони на межі зникнення", — пояснює експертка.

Осетер шип в Україні траплявся в Чорному та Азовському морях, та річках басейну Чорного моря/ Зображення: Європейська Комісія

Зауважимо, в Україні шип занесений до Червоної книги зі статусом "Зниклий". Востаннє його бачили в уловах ще у 1960-х роках. Основні причини зникнення — будівництво гребель, що перекрили шлях до нерестовищ, та надмірний вилов у минулому

Частина популяцій осетрових ще зберігається, зокрема у басейні Дунаю, де періодично зустрічається стерлядь, здатна жити виключно в прісній воді, без виходу у море.

