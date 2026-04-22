Украинская группа напророчила россиянам "бавовну" еще в начале нулевых

Одноименная песня "Туапсе" заиграла новыми красками

Пока россияне пытаются безуспешно потушить пожар на нефтяном терминале в Туапсе (Краснодарский край РФ), "Телеграф" вспомнил творчество легендарной рок-группы из Днепра — "Братья Карамазовы". Похоже, их старый русскоязычный хит с лаконичным названием "Туапсе" оказался настоящим пророчеством.

После того как украинские беспилотники в очередной раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, устроив настоящий Апокалипсис с морем огня и нефтяным дождем, строки песни заиграли новыми, весьма конкретными красками. Украинские музыканты еще много лет назад детально описали то, что сейчас наблюдают жители Краснодарского края из своих окон.

"Здесь восходит солнце, только вот не помню, где…" — поют музыканты. Сейчас жителям Туапсе действительно сложно найти солнце: небо над городом затянуто густым черным дымом и гарью от горящих нефтепродуктов.

"Можно подождать, ты все увидишь сама" — этот припев будто адресован местным жительницам, которые в ужасе снимают на телефоны прилеты и огромные столбы огня, подбирающиеся к их домам.

Группа "Братья Карамазовы" была основана в Днепре в 1990 году и долгое время считалась одним из столпов украинской рок-сцены. Коллектив много гастролировал и пел на русском языке.

Лидер группы Олег Карамазов в прошлые десятилетия часто рассуждал о "духовном единстве" украинцев, россиян и белорусов. После оккупации Крыма и вторжения РФ на Донбасс музыкант отличился антиукраинскими заявлениями, поддержкой московской церкви и орденом от Путина.

После начала полномасштабной войны группа не делала никаких публичных заявлений. Их официальная страница в Facebook остается неактивной еще с октября 2021 года. Текущее местонахождение музыканта и других участников группы остается неизвестным. Однако геотег на странице Карамазова в Инстаграме сейчас показывает страну Испанию.

Ранее в старой песне Дантеса нашли пророчество. Певец перевел композицию на украинский язык.