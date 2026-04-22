Український гурт напророчив росіянам "бавовну" ще на початку нульових

Однойменна пісня "Туапсе" заграла новими фарбами

Поки росіяни намагаються безуспішно загасити пожежу на нафтовому терміналі у Туапсе (Краснодарський край РФ), "Телеграф" згадав творчість легендарного рок-гурту з Дніпра — "Брати Карамазови". Видно, їхній старий російськомовний хіт із лаконічною назвою "Туапсе" виявився справжнім пророцтвом.

Після того як українські безпілотники вкотре атакували місцевий нафтопереробний завод, влаштувавши справжній Апокаліпсис із морем вогню та нафтовим дощем, рядки пісні заграли новими, вельми конкретними фарбами. Українські музиканти ще багато років тому детально описали те, що зараз спостерігають мешканці Краснодарського краю зі своїх вікон.

Пророчі слова про Туапсе

"Здесь восходит солнце, только вот не помню, где…(укр. Тут сходить сонце, тільки не пам’ятаю, де…) — співають музиканти. Зараз жителям Туапсе справді складно знайти сонце: небо над містом затягнуте густим чорним димом і гаром від нафтопродуктів, що горять.

Пожежа на НПЗ у Туапсе триває вже кілька днів

" Я же обещал, что мы доедем сюда " (укр. Я ж обіцяв, що ми доїдемо сюди) — тепер ця фраза звучить як пряма обіцянка українців. Сказали, що дістанемо росіян — і дістали, хай і у вигляді дронів-камікадзе.

"Можна почекати, ти все побачиш сама) — цей приспів ніби адресований місцевим жителькам, які з жахом знімають на телефони прильоти і величезні стовпи вогню, що підбираються до їхніх будинків.

Що відомо про гурт?

Гурт "Брати Карамазови" був заснований у Дніпрі у 1990 році і довгий час вважався одним зі стовпів української рок-сцени. Колектив багато гастролював та співав російською мовою.

Лідер гурту Олег Карамазов у минулі десятиліття часто міркував про "духовну єдність" українців, росіян та білорусів. Після окупації Криму та вторгнення РФ на Донбас музикант відзначився антиукраїнськими заявами, підтримкою московської церкви та орденом від Путіна.

Після початку повномасштабної війни гурт не робив жодних публічних заяв. Їхня офіційна сторінка в Facebook залишається неактивною ще з жовтня 2021 року. Поточне місцеперебування музиканта та інших учасників гурту залишається невідомим. Однак, геотег на сторінці Карамазова в Інстаграмі зараз показує країну Іспанію.

